Уткин не удивлён победой "Локомотива" над ЦСКА

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ между ЦСКА и "Локомотивом".

"ЦСКА - "Локомотив" - матч, восхищающий своей тоскливостью, но результат меня совершенно не удивил. Я был уверен, что ЦСКА не выиграет, по простой причине: ЦСКА последние тура три определённо лидер по качеству игры. И это повод (был) тем, кто за него болеет, ждать торжества над корячащимся под пыткой бездарного управления "Локо". Но "Локомотив" довольно уверенно создаёт проблемы сильным соперникам. Уверенно противодействует. В чемпионате России нет команды, которая стабильно показывает наилучшую игру. Всё происходит всплесками. ЦСКА тоже не способен играть классно долго. Им пора была "нырнуть".

Я говорю об этом совсем не для того, чтобы показаться ложнопрозорливым. Это стоило бы делать перед игрой, а для прогноза я выбрал в воскресенье другой матч. Наш чемпионат так устроен. Назовём это "теория всплесков". Ну а бонусных впечатлений было два. Лучший матч Смолова за "Локомотив" (припоминаю сопоставимый - домашний с "Зенитом" прошлой осенью), и ещё игра вновь показала, что Николич как тренер цепок и хорош в матч-менеджменте. С одной оговоркой: пока что сложных тактически задач "Локо" не решает", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что "Локомотив" победил ЦСКА со счётом 1:0 благодаря голу Фёдора Смолова на 45-й минуте.

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