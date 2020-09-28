Уткин не удивлён победой "Локомотива" над ЦСКА

Теги василий уткинцска москвалокомотив москва

Уткин не удивлён победой "Локомотива" над ЦСКА

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ между ЦСКА и "Локомотивом".

"ЦСКА - "Локомотив" - матч, восхищающий своей тоскливостью, но результат меня совершенно не удивил. Я был уверен, что ЦСКА не выиграет, по простой причине: ЦСКА последние тура три определённо лидер по качеству игры. И это повод (был) тем, кто за него болеет, ждать торжества над корячащимся под пыткой бездарного управления "Локо". Но "Локомотив" довольно уверенно создаёт проблемы сильным соперникам. Уверенно противодействует. В чемпионате России нет команды, которая стабильно показывает наилучшую игру. Всё происходит всплесками. ЦСКА тоже не способен играть классно долго. Им пора была "нырнуть".

Я говорю об этом совсем не для того, чтобы показаться ложнопрозорливым. Это стоило бы делать перед игрой, а для прогноза я выбрал в воскресенье другой матч. Наш чемпионат так устроен. Назовём это "теория всплесков". Ну а бонусных впечатлений было два. Лучший матч Смолова за "Локомотив" (припоминаю сопоставимый - домашний с "Зенитом" прошлой осенью), и ещё игра вновь показала, что Николич как тренер цепок и хорош в матч-менеджменте. С одной оговоркой: пока что сложных тактически задач "Локо" не решает", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что "Локомотив" победил ЦСКА со счётом 1:0 благодаря голу Фёдора Смолова на 45-й минуте.

Не пропустите: Николич: "Локомотив" заслужил эти три очка". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Французский клуб купил защитника "Енисея" за миллион рублей

Французский клуб купил защитника "Енисея" за миллион рублей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов