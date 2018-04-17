Уткин не верит, что арбитр случайно ошибся в эпизоде со Смоловым

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Уткин не верит, что арбитр случайно ошибся в эпизоде со Смоловым
Футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал эпизод с желтой карточкой форварда "Краснодара" Федора Смолова в матче в матче 26-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (3:0).

"Не допускаю варианта, что судья случайно ошибся в эпизоде со Смоловым. Допускаю в пределах одного процента. По крайней мере, он же не отменил карточку, хотя Фёдор сразу показал ему дыру в бутсе. Как можно верить дыре в бутсе? Ну да, он сам проковырял её перед игрой! Может быть, дыра и могла появиться раньше. Возможно, это вообще фабричный брак, давайте из этого исходить. Может быть, крот выглянул из поля и прокусил. Мало ли? Можно что угодно придумать, но верить в то, что судья мог случайно ошибиться и не исправить ошибку, я уже не готов", - сказал Уткин в эфире радиостанции "Спорт FM".

Напомним, что эта карточка стала для 28-летнего Смолова четвертой в сезоне и он пропустит встречу 27-го тура с ЦСКА из-за одноматчевой дисквалификации. Стоит отметить, что "Краснодар" и ЦСКА ведут борьбу за место в Лиге Чемпионов, участие в которой принесет клубу не менее 10 миллионов евро.

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