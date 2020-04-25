Уткин негативно высказался о Сталине

Футбольный журналист Василий Уткин высказался о экс-руководителе СССР Иосифе Сталине.

"Мое отношение к Сталину? Я его презираю и ненавижу. Не хочу иметь ничего общего со словом "Сталин" в принципе. По моему мнению, это непрощаемый преступник и упырь", - заявил Уткин на своем YouTube-канале.

Напомним, что Сталин руководил СССР с 1924 по 1953 год.

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