Уткин необычно высказался о Ваноли
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Российский журналист, блогер и комментатор Василий Уткин высказался о назначении итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера московского "Спартака".
"Прошла примерно неделя с его презентации. И практически все эксперты так или иначе сходятся к тому, что Ваноли – это кот в мешке. Я совершенно не могу с этим согласиться.
Ваноли – это не кот в мешке. Кот в мешке – это неизвестный вам кот, но он в мешке точно есть. А Ваноли – это кот Шредингера так называемый. Это когда вы видите перед собой коробку, и там вполне может быть кот, а может быть, его и нет", – сказал Уткин.
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