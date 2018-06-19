Уткин неожиданно прокомментировал ликвидацию "Амкара"

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Уткин неожиданно прокомментировал ликвидацию "Амкара"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин неожиданно прокомментировал новость о том, что "Амкар" прекратил своё существование.

"Амкар" прекратил своё существование. Помер Максим, да и хер с ним" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что из-за отсутствия финансирования "Амкар" не будет заявляться даже в ПФЛ. | http://soccernews.ru

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