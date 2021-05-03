Уткин - о Дзюбе в костюме "Дэдпула": "В фильме его девушка страпонила"

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Уткин - о Дзюбе в костюме "Дэдпула": "В фильме его девушка страпонила"

Фото: кадр из трансляции матча "Зенит" - "Локомотив".

Известный комментатор, блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал появление нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в костюме "Дэдпула" на чемпионском награждении петербургского клуба.

"Артем Дзюба после победы "Зенита" в чемпионате России вышел на награждение в костюме "Дэдпула". Золотую медаль он повесил на сына. Учитывая, что по фильму "Дэдпула" страпонила его девушка и вообще он карикатурно гомоэротический персонаж, Дзюба вновь посылает нам сигналы о своих пристрастиях", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что "Зенит" досрочно завоевал золотые медали, разгромив "Локомотив" (6:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Питерцы стали чемпионами в третий раз подряд и 7-й раз в своей истории.

Не пропустите: Уткин иронично отреагировал на чемпионство "Зенита". | http://soccernews.ru
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