Уткин - о "Краснодаре": "В здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком, не прут на торчащие вилы пузом"

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на разгромные поражения "Краснодара" и ЦСКА в матчах первого тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что "быки" были уничтожены "Базелем" (0:5), а армейцев деклассировал "Лудогорец" (1:5), забив все пять голов во втором тайме.

"Свершившийся разгром несёт на себе в первую очередь эмоциональные последствия. Разница одна: с "Краснодаром" подобное уже случалось. И месяца не прошло. Значит, выводов не сделано. Да, могут отличаться игровые ошибки. Но если команда позволяет себя громить, то это большой пробел в чём-то главном. В здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком, не прут на торчащие вилы пузом. У каждой команды может быть плохой день или ошибочно выбранный первоначальный план. Остановиться, минимизировать потери - вот то, чем не владеет "Краснодар". Это совершенно ясно", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что в августе "Краснодар" потерпел ещё одно болезненное поражение - 0:4 от "Олимпиакоса".

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