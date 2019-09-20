Уткин - о "Краснодаре": "В здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком, не прут на торчащие вилы пузом"
Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на разгромные поражения "Краснодара" и ЦСКА в матчах первого тура группового этапа Лиги Европы.
Напомним, что "быки" были уничтожены "Базелем" (0:5), а армейцев деклассировал "Лудогорец" (1:5), забив все пять голов во втором тайме.
"Свершившийся разгром несёт на себе в первую очередь эмоциональные последствия. Разница одна: с "Краснодаром" подобное уже случалось. И месяца не прошло. Значит, выводов не сделано. Да, могут отличаться игровые ошибки. Но если команда позволяет себя громить, то это большой пробел в чём-то главном. В здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком, не прут на торчащие вилы пузом. У каждой команды может быть плохой день или ошибочно выбранный первоначальный план. Остановиться, минимизировать потери - вот то, чем не владеет "Краснодар". Это совершенно ясно", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Стоит отметить, что в августе "Краснодар" потерпел ещё одно болезненное поражение - 0:4 от "Олимпиакоса".
Не пропустите: Мостовой прокомментировал провал "Краснодара" и ЦСКА в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Болельщики "Краснодара" после разгрома от "Базеля" призвали не быть глорами
-
УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану", "Партизан" и АЗ сыграли вничью
-
"Порту" обыграл "Янг Бойз", "Рейнджерс" переиграл "Фейеноорд"
-
ЦСКА крупно проиграл "Лудогорцу" в матче Лиги Европы
Лента новостей
-
Экс-сотрудница "Макдоналдс" ответила на приглашение Роналду поужинать вместе
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за трансферную цель "Барселоны"
-
ЦСКА установил антирекорд для российских клубов в еврокубках
-
Лэмпард: "Хадсон-Одои обладает потенциалом игрока мирового уровня"
-
Болельщики "Краснодара" после разгрома от "Базеля" призвали не быть глорами
-
Шарлия прокомментировал отсутствие Чалова в стартовом составе ЦСКА на матч с "Лудогорцем"
-
Лорис вернулся! Жёсткий "косяк" Кариуса в матче Лиги Европы
-
"Спартак" и "Уфа" определились с игровой формой на матч 10-го тура РПЛ
-
Уткин - о "Краснодаре": "В здравом уме не топчутся на граблях, не штурмуют минные поля пешком, не прут на торчащие вилы пузом"
-
Хадсон-Одои высказался о продлении контракта с "Челси"
-
Ареоля извинился перед болельщиками "Реала"
-
Мостовой прокомментировал провал "Краснодара" и ЦСКА в Лиге Европы
-
Усман Дембеле восстановился после травмы
-
Широков высказался об эпидемии травм в ЦСКА
-
"Манчестер Юнайтед" выставил самый молодой состав в еврокубках со времён Фергюсона
-
Тренер "Лудогорца" назвал самое уязвимое место в составе ЦСКА
-
Газзаев оценил позорные поражения "Краснодара" и ЦСКА в Лиге Европы
-
СМИ узнали размер зарплаты Хадсона-Одои по новому контракту с "Челси"
-
Мамаев прилетел в Краснодар
-
УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0