Уткин - о победе "Краснодара" над ПАОКом: "Не усматриваю в камбэке триумфа воли. Это хорошая физика"

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Уткин - о победе "Краснодара" над ПАОКом: "Не усматриваю в камбэке триумфа воли. Это хорошая физика"

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о победе "Краснодара" над ПАОК (2:1) в первом матче раунда плей-офф ЛигиЧемпионов.

"Что ж, мой скепсис в отношении «Краснодара» после победы над "Химками" с ненужным (как и сами "Химки") счетом 7:2 напрямую не подтвердился. Я этому рад.

Тем не менее я не усматриваю в камбэке "Краснодара" триумфа воли. С "Химками" в известном смысле тоже был камбэк - после того, как Корян (мне очень нравится этот футболист) сделал в первом тайме дубль и сравнял счет с 0:2.

Это не воля (я говорю о приоритетной составляющей и только). Это хорошая физика. Заслуживает одобрения.

В остальном я считаю большой удачей, что отыгрываться пришлось с 0:1, а не 0:2. По логике вещей, именно так должно было быть, ведь ПАОК не забил пенальти.

"Краснодар" не начал играть с первых минут. Это исключительно вопрос концентрации. А все, что про концентрацию - это все про эмоции. Может быть, и растраченные попусту, а может быть, почему нет - это иная форма непрофессионализма.

Поболеем за "Краснодар" через неделю", написал блогер в своем телеграм-канале.

Победу краснодарскому клубу принесли голы Виктора Классона и Реми Кабелла. 

Ответный матч ПАОК - "Краснодар" состоится 30 сентября. Начало - в 22:00 мск.

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