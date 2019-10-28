Уткин - о победе над "Локомотивом": "Спартаку" отчаянно повезло, потому что успели уволить Кононова"

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал исход дерби между "Локомотивом" и "Спартаком".

Напомним, что в рамках 14-го тура РПЛ "красно-белые" в гостях разгромили принципиального соперника со счётом 3:0.

"Спартаку" отчаянно повезло. "Спартак" может быть дико счастлив, что такое произошло. И не потому, что победили "Локомотив" 3:0, и не потому, что Тедеско, а потому, что успели уволить Кононова. Понимаете, ведь Кононов тоже мог выиграть у "Локомотива" 3:0. Мало того, он выигрывал у "Локомотива", когда его назначили - тоже в совершенно беспросветное время.

Что мне кажется существенно важным в этом счёте. Как я уже сказал, победа "Спартака", в общем-то, ситуативна, и главный успех - что успели сменить главного тренера. Потому что если бы сейчас это случилось при Кононове, а могло бы, пришлось бы его оставлять. Пришлось бы давать новые интервью. Новые надежды. Вытащили бы какие-то утюги погладить пиджак, что-то ещё в этом роде, порыскали бы в поисках галстука. Сходили бы на могилу ту или иную - у "Спартака", к сожалению, много памятных и святых могил", - сказал Уткин.

Кононов ушёл в отставку с поста главного тренера "Спартака" 29 сентября. 14 октября клуб объявил о назначении Доменико Тедеско.

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