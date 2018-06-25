Уткин о поражении сборной России: "0:3. Ну и хер с ним"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о поражении сборной России от Уругвая в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

"Мне нечего вам сказать, собственно. Мне сильно противно быть бабушкой на лавке во дворе и повторять: а, вот я вам говорила. Ну да, говорила. И что с того. Из группы-то вышли. А на большее и рассчитывать не стоило. Щас давайте-ка выдохнем. Сборная России ни в кого не превращалась, так это же хорошо. Значит, она выполнила свою задачу, оставаясь сама собой. Upd. 0:3. Ну и хер с ним. Невозможно уже было уругвайцам от разгрома уворачиваться, довели ребят" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Не пропустите: Мутко о поражении от Уругвая: "Не нужно впадать в отчаяние". | http://soccernews.ru