Уткин о поражении сборной России: "0:3. Ну и хер с ним"

Теги василий уткинроссияуругвай

Уткин о поражении сборной России: "0:3. Ну и хер с ним"

Известный российский телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о поражении сборной России от Уругвая в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

"Мне нечего вам сказать, собственно. Мне сильно противно быть бабушкой на лавке во дворе и повторять: а, вот я вам говорила. Ну да, говорила. И что с того. Из группы-то вышли. А на большее и рассчитывать не стоило. Щас давайте-ка выдохнем. Сборная России ни в кого не превращалась, так это же хорошо. Значит, она выполнила свою задачу, оставаясь сама собой. Upd. 0:3. Ну и хер с ним. Невозможно уже было уругвайцам от разгрома уворачиваться, довели ребят" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Не пропустите: Мутко о поражении от Уругвая: "Не нужно впадать в отчаяние". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай 3 9
2 Россия 3 6
3 Саудовская Аравия 3 3
4 Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания 3 5
2 Португалия 3 5
3 Иран 3 4
4 Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
4 Панама 2 0
Группа H М О
1 Япония 2 4
2 Сенегал 2 4
3 Колумбия 2 3
4 Польша 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов