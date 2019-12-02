Уткин - о поражении "Спартака": " "Матч проиграл Тедеско"

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о победном матче "Зенита" со "Спартаком" (1:0).



"Матч проиграл Тедеско. Пора уже, мне кажется, судить о нём с большей определённостью. Все его ключевые решения были ошибочными.

Думаю, что Илья Кутепов найдёт себя ещё где-нибудь в футболе. На самом деле, это приговор. На этом уровне он ничего не может

Так вот, о Тедеско. Это было не правильное решение, на мой взгляд. Все решения по заменам", - сказал Уткин.

"Зенит" с 42 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата России. У "Спартака" 22 очка и 8 позиция.

Не пропустите: Во время матча "Зенит" - "Спартак" глушат кричалки про Дзюбу. | http://soccernews.ru