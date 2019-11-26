Уткин - о санкциях WADA: "Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин отказался комментировать по существу возможные санкции против российского футбола из-за допингового скандала.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в манипуляциях с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

В связи с этим появились данные, что Россия может лишиться права принять матчи Евро-2020 и финал Лиги Чемпионов-2021, а также получить отстранение национальной сборной от участия в квалификации ЧМ-2022.

"Если хотите, считайте меня слабаком, но я сейчас не хочу об этом говорить и писать тоже. Профессионально я в этом не разбираюсь и вероятности разных исходов, сравнительно благоприятного и безусловно ужасного, я оценить не могу. Говорить пламенные слова я не хочу. Потому что я говорить могу по любому поводу. Злословие вообще увлекает. Я не удержу себя на привязи здравого смысла. Это будет примерно вот как - выговориться. А я не хочу выговариваться. Мне не нужна сейчас сублимация.

Я чувствую полное бессилие. Слова бессильны. Уже не нужно называть скотов скотами, это и так все знают. И я, и мир, и сами скоты. И даже мамы этих скотов уже не обольщаются.

Просто рушится то, что я люблю, с помощью чего я смотрю на мир. Мне грустно. У меня много слов. И ни одного подходящего. Я пока помолчу. В окно посмотрю, может, налью себе виски на пару пальцев и льда три куска. Или какое-нибудь старое проверенное кино найду. Хорошее, классическое, кровавое. Надо занять себя до футбола", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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