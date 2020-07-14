Уткин о Савине: "Он пытается быть и болью, и врачом. Сейчас другого такого нет"

Теги евгений савинвасилий уткин

Уткин о Савине: "Он пытается быть и болью, и врачом. Сейчас другого такого нет"

Известный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале рассказал, что думает о новом выпуске "КраСавы", который был посвящен проблеме здоровья футболистов.

В выпуске Савин встретился с близкими людьми умершего футболиста "Казанки" Иннокентия Самохвалова. 

"Вот я сказал тут о Красаве, что он как бы глупый. Это была очень неудачная формулировка, я о ней сильно сожалею. Но что сказано, то сказано.

В общем-то, я имел в виду, что не ум им движет и не ум там главное. У него – эмоция и сердце. Он такой, что ему хочется сопереживать.

Он поэтому и воспринимает телевидение как инструмент. Воссоздания футбола в Осетии (все не так, но он так чувствует), помощи кому-то, решения проблем (как в прошлый раз во Владивостоке, например).

Для нас, журналистов par excellence ("преимущественно"), отстраненность - часть профессии. Нет, это не черствость, это такой же инструмент, просто другой.

Журналистика вообще про факты, это игра ума. А журналистика как средство - этого сторонишься, это опасно, так заиграешься, почувствуешь себя демиургом; а мы же не врачи, мы боль. Герцен сказал, первый русский журналист.

А он пытается быть именно и болью, и врачом. Большая редкость. Сейчас другого такого нет.

Посмотрите выпуск", - написал блогер.

Ранее Савин призвал РФС обратиться в правоохранительные органы расследовать смерть игрока "Локомотива".

Не пропустите: Уткин высказался о командах, борющихся за второе место в РПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арарат-Армения" выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд

"Арарат-Армения" выиграл чемпионат Армении второй сезон подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов