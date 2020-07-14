Уткин о Савине: "Он пытается быть и болью, и врачом. Сейчас другого такого нет"
Известный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале рассказал, что думает о новом выпуске "КраСавы", который был посвящен проблеме здоровья футболистов.
В выпуске Савин встретился с близкими людьми умершего футболиста "Казанки" Иннокентия Самохвалова.
"Вот я сказал тут о Красаве, что он как бы глупый. Это была очень неудачная формулировка, я о ней сильно сожалею. Но что сказано, то сказано.
В общем-то, я имел в виду, что не ум им движет и не ум там главное. У него – эмоция и сердце. Он такой, что ему хочется сопереживать.
Он поэтому и воспринимает телевидение как инструмент. Воссоздания футбола в Осетии (все не так, но он так чувствует), помощи кому-то, решения проблем (как в прошлый раз во Владивостоке, например).
Для нас, журналистов par excellence ("преимущественно"), отстраненность - часть профессии. Нет, это не черствость, это такой же инструмент, просто другой.
Журналистика вообще про факты, это игра ума. А журналистика как средство - этого сторонишься, это опасно, так заиграешься, почувствуешь себя демиургом; а мы же не врачи, мы боль. Герцен сказал, первый русский журналист.
А он пытается быть именно и болью, и врачом. Большая редкость. Сейчас другого такого нет.
Посмотрите выпуск", - написал блогер.
Ранее Савин призвал РФС обратиться в правоохранительные органы расследовать смерть игрока "Локомотива".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Оренбург
|22
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|Крылья Советов
|23
|22