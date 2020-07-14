Уткин о Савине: "Он пытается быть и болью, и врачом. Сейчас другого такого нет"

Известный журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале рассказал, что думает о новом выпуске "КраСавы", который был посвящен проблеме здоровья футболистов.

В выпуске Савин встретился с близкими людьми умершего футболиста "Казанки" Иннокентия Самохвалова.

"Вот я сказал тут о Красаве, что он как бы глупый. Это была очень неудачная формулировка, я о ней сильно сожалею. Но что сказано, то сказано.

В общем-то, я имел в виду, что не ум им движет и не ум там главное. У него – эмоция и сердце. Он такой, что ему хочется сопереживать.

Он поэтому и воспринимает телевидение как инструмент. Воссоздания футбола в Осетии (все не так, но он так чувствует), помощи кому-то, решения проблем (как в прошлый раз во Владивостоке, например).

Для нас, журналистов par excellence ("преимущественно"), отстраненность - часть профессии. Нет, это не черствость, это такой же инструмент, просто другой.

Журналистика вообще про факты, это игра ума. А журналистика как средство - этого сторонишься, это опасно, так заиграешься, почувствуешь себя демиургом; а мы же не врачи, мы боль. Герцен сказал, первый русский журналист.

А он пытается быть именно и болью, и врачом. Большая редкость. Сейчас другого такого нет.

Посмотрите выпуск", - написал блогер.

Ранее Савин призвал РФС обратиться в правоохранительные органы расследовать смерть игрока "Локомотива".

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