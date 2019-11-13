Уткин - о Сёмине: "Юрий Палыч - повёрнутый ЗОЖник"

Известный журналист и блогер Василий Уткин опроверг слухи о пристрастии главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина к алкоголю.

"Широкие народные массы считают Сёмина пьющим человеком на основании того, что у него своеобразное лицо. Это вообще не так и близко. Юрий Палыч Сёмин - ЗОЖник, повёрнутый ЗОЖник. Много лет он почти не ест мясо - ест рыбу", - сказал Уткин.

Сёмину 72 года. Он занимается тренерской деятельностью почти 40 лет.

Действующий контракт тренера с "железнодорожниками" истекает по окончании нынешнего сезона.

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