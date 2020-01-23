Уткин - о ситуации Кокорина в "Зените": "Все чувствуют себя идиотами и понимают, что с ними это тоже может произойти в любой момент"

Футбольный блогер Василий Уткин в очередной раз высказался на тему возможного ухода из "Зенита" нападающего Александра Кокорина.

Напомним, что питерский клуб договорился с "Сочи" об аренде 28-летнего форварда, однако сам футболист был не в курсе переговоров и отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ.

Накануне появилась информация, что руководство "сине-бело-голубых" рассматривает вариант с переводом игрока в дубль. При этом главный тренер команды Сергей Семак рассчитывает на него в основном составе.

"Представьте себе, что вы просыпаетесь и узнаёте, что отныне вы муж буфетчицы Зины, которая работает в Ачинске. И вы сейчас же должны туда лететь и исполнять свои супружеские и прочие семейные обязанности, что бы под этим ни подразумевалось. Она чья-то родственница, всё сложно, какие-то обязательства можно придумать. Вы злобный человек, что ли, не можете помочь женщине? Вот в такой ситуации оказался Кокорин. Одним утром он проснулся и узнал, причём не от тренера, не от агента, что он теперь игрок другого клуба. И тренер узнал об этом то ли от него, то ли из информационных сайтов. А его агент узнал об этом после обеда, так как это никого не волнует, что у него вообще есть агент.

Вернулось из отпуска руководство "Газпрома". Чтобы решить судьбу футболиста, им совершенно необязательно разговаривать с тренером, спортивным директором и так далее. Просто взяли и отправили. В "Сочи" до этого ухало 9, 10 или сколько там игроков "Зенита" - их там, по-моему, отправляли на вес. Совершенно из самых добрейших побуждений - им же надо где-то играть. Складывается редкая ситуация: все чувствуют себя идиотами. Все пресс-службы, все сайты и клубное телевидение, все тренеры, футболисты, которые понимают, что с ними это тоже может произойти в любой момент.

Радикально ничего изменить нельзя, но можно проделать работу над ошибками. Уважаемые футболисты, вам ни при каких обстоятельствах не нужно идти в "Зенит". Вы получите деньги, но перестанете сами себе принадлежать. Дальше с вами сделают абсолютно всё, что угодно. Вы не принадлежите себе ни в каком смысле. Идти в "Зенит" не нужно ни в зрелом возрасте, ни в юном, ни в детском. В детском не нужно, потому что ни один футболист из школы "Зенита" напрямую в первую команду не попадает", - сказал Уткин.

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