Уткин - о "Сочи": "Позор, отстой и дно"

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Уткин - о "Сочи": "Позор, отстой и дно"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин ярко высказался о репутации "Сочи" после скандального матча с "Ростовом".

Напомним, что донской клуб из-за вспышки коронавируса выпустил на игру воспитанников в возрасте от 16 до 19 лет, а южане, отказавшиеся переносить встречу, разгромили соперника со счётом 10:1.

"Сегодня играть за "Сочи" - позор. Сегодня быть футбольным клубом "Сочи" - отстой и дно. Единственное, футбольный клуб "Сочи", чего я вам от души желаю: пусть деловая репутация клуба "Сочи" вырастет настолько, что случившееся - ведь действительно, на вас обратил внимание весь мир - приведёт к тому, что у вас появится деловой и интересный партнёр со всемирным именем и так далее.

Я думаю, что вам стоит попробовать законтачиться с таким всемирным брендом, как компания Durex (производитель презервативов - примечание Soccernews). Их продукция может быть прекрасно вами прорекламирована, особенно учитывая, что и футболки под цвет – белый. Я думаю, что сотрудничество с международным брендом в эти дни к вам очень сильно приблизилось. Может быть, это именно тот деловой успех, которого ищет и РПЛ, и РФС. И все мы будем искренне этому рады. Как говорят с улыбкой представители компании Durex: "Прорвёмся!" - сказал Уткин.

Не пропустите: "Ростов" хочет переиграть матч РПЛ с "Сочи". | http://soccernews.ru
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