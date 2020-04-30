Уткин - о Соловьёве: "Хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной"
Журналист и видеоблогер Василий Уткин продолжает критиковать телеведущего Владимира Соловьёва, с которым у него недавно произошёл конфликт.
"В жизни всякое может случиться. И жизнь любого человека может оборваться в любую секунду. И ты, конечно, можешь это подстроить. Но смотри, я маленький человек, в моей профессиональной деятельности случаются конфликты и обиды, а я хожу по улицам моего города без охраны. А ты, официальный голос пропаганды. Ты, человек, который пользуется популярностью и, наверное, думает, что любим и уважаем. Ты ходишь по Москве с двумя охранниками. Чего же ты боишься? В какой стране, которую кто-то восхваляет в качестве общественно-политического ведущего как безопасную, успешную, благоденствующую, человек твоего статуса ходит с охраной? Только в России.
Хотя я догадываюсь почему. Я отложил это видеообращение, последнее в цикле. Хотел опубликовать его во вторник, но посмотрел, что для тебя это торжественный день. Во вторник было 75 лет со дня, как твоего кумира, о котором ты сделал документальный фильм, - Бенито Муссолини - оказия, повесили кверху ногами. Я выждал пару дней траура и сегодня тебе это говорю. Я очень хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной", - сказал Уткин.
Ранее бывший комментатор вызывал телеведущего на баттл. Позднее Соловьёв угрожал оппоненту физическим насилием. Впрочем, пока острые выпады двух медиаперсон остаются в пределах твиттера и ютуба.
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