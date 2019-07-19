Уткин - о трансфере Мирзова: "Сдаётся мне, "Спартак" снова купил на рубль пятаков"
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова из "Ростова" в "Спартак".
"Аспект первый. Игрок ничей настолько, насколько это возможно (не нужен и не собирался играть за клуб, которому принадлежит, да и в прошлом году не играл). Знакомый главному тренеру. Статусный (обойма сборной). Вопрос: почему он не в "Спартаке" по окончании сезона? С первого дня предсезонки? С первого тура? Чего ждали? (Я думаю, новые агенты права верифицировали).
Аспект второй. "Ненобель" утверждает, что сам Мирзов хотел в "Арсенал". Доверяю оценке этого канала; как бы то ни было, это пока единственное полуобоснование того, что дело тянулось. То есть Мирзов: а) не чрезмерно хотел в "Спартак" и б) к хорошо знающему его тренеру Кононову? Это два раза стрёмно.
Аспект третий. Свободного, де-факто не слишком дорогого, статусного, в расцвете сил игрока не хочет "Зенит". Не хочет ЦСКА. И не хочет даже "Рубин" - хотя ситуация прям для "Рубина", перехватить Мирзова на вырост. "Рубин" ищет игроков близкой зоны действия: Сутормин, Кварацхелия... Но Мирзов не нужен. Я доверяю оценке Сайманова, этот человек бизнесмен. Для меня это укрепление в моём собственном убеждении, что у Мирзова большой перспективы нет. Мало того - Мирзов принадлежит "Ростову", где важную роль играет Алексей Рыскин. Партнёр "Рубина" по сделке с Суторминым (где все остались в прибытке). Можно было интересом хоть цену вздуть - но нет.
Аспект четвёртый: сам игрок хочет в "Арсенал", но "Арсенал"... Не берёт! Ой, ребята. Хватило бы и первого пункта, на самом деле. Сдаётся мне, "Спартак" снова купил на рубль пятаков", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, что "красно-белые" заплатили за 26-летнего футболиста около 4 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.
Не пропустите: Гендиректор "Спартака" прокомментировал покупку Мирзова. | http://soccernews.ru
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