Уткин - о турнирной таблице РПЛ: "Там не учтены победы "Зенита" над "Сочи" и "Оренбургом" во втором круге"

Журналист и блогер Василий Уткин поиронизировал касательного того, что по итогам 12 туров в РПЛ лидируют сразу четыре команды.

Напомним, что по 26 очков в своём активе имеют "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и "Ростов".

"В турнирной таблице не учтены победы "Зенита" во втором круге над "Сочи" и "Оренбургом", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

"Сочи" называют фарм-клубом "Зенита". Минувшим летом из одного клуба в другой перешли 8 футболистов.

Что касается "Оренбурга", то главным спонсором клуба является "Газпром добыча Оренбург" - дочернее предприятие ПАО "Газпром", который спонсирует "Зенит".

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