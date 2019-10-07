Уткин - о турнирной таблице РПЛ: "Там не учтены победы "Зенита" над "Сочи" и "Оренбургом" во втором круге"

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Уткин - о турнирной таблице РПЛ: "Там не учтены победы "Зенита" над "Сочи" и "Оренбургом" во втором круге"

Журналист и блогер Василий Уткин поиронизировал касательного того, что по итогам 12 туров в РПЛ лидируют сразу четыре команды.

Напомним, что по 26 очков в своём активе имеют "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и "Ростов".

"В турнирной таблице не учтены победы "Зенита" во втором круге над "Сочи" и "Оренбургом", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

"Сочи" называют фарм-клубом "Зенита". Минувшим летом из одного клуба в другой перешли 8 футболистов.

Что касается "Оренбурга", то главным спонсором клуба является "Газпром добыча Оренбург" - дочернее предприятие ПАО "Газпром", который спонсирует "Зенит".

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Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
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