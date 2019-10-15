Уткин - о Яремчуке: "Нормальное спортивное животное, инстинкты преобладают над разумом"

Теги украинароссиявасилий уткинроман яремчук

Уткин - о Яремчуке: "Нормальное спортивное животное, инстинкты преобладают над разумом"

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о заявлении игрока сборной Украины Романа Яремчука в адрес национальной команды России.

Напомним, что украинец упрекнул российскую сборную за слова её главного тренера Станислава Черчесова об амбициях побороться за победу на Евро-2020.

"Да молоток этот Родион Яремчук. Нормальное спортивное животное. Я всё это говорю с почтением: инстинкты преобладают над разумом, для нападающего самое то (был бы Ромуальд защитник - я б сказал, что для защитника то самое).

Мы "Спартак", а вы говно. Мы ЦСКА, мы победим. Ааа, лалай-лай - ###, ###! Про это половина футбольный эмоций. Человек на Евро вышел. Кто б мог подумать! На Чемпионат Мира не попал, где Россия, кстати, была в 1/4, но с гонором. Кстати, Россия на Чемпионат Мира тоже могла б не попасть. А и что? Так что я не согласен с Артёмом Франковым. Главное дух, а если нет - одно из двух. Жги, Яремчучело. Красавец!" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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