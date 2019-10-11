Уткин - о заявлении Канделаки про Азмуна: "Кто знает, психовоз как вызывают?"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин не упустил возможности потроллить генерального продюсера "Матч ТВ" Тину Канделаки после её эпической ошибки в речи о сборной России.

Напомним, что Канделаки назвала иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна игроком российской национальной команды.

"Кто знает, психовоз как вызывают?" - написал Уткин в твиттере.

Кто знает, психовоз как вызывают?.. https://t.co/T6fKj99ea9 — Василий Уткин (@radioutkin) October 11, 2019

Напомним, что конфликт между Уткиным и Канделаки длится с 2015 года, когда Тина пришла на "Матч ТВ", а Василий отказался работать под её руководством и покинул канал.

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