Уткин - о заявлении Канделаки про Азмуна: "Кто знает, психовоз как вызывают?"

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Уткин - о заявлении Канделаки про Азмуна: "Кто знает, психовоз как вызывают?"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин не упустил возможности потроллить генерального продюсера "Матч ТВ" Тину Канделаки после её эпической ошибки в речи о сборной России.

Напомним, что Канделаки назвала иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна игроком российской национальной команды.

"Кто знает, психовоз как вызывают?" - написал Уткин в твиттере.

Напомним, что конфликт между Уткиным и Канделаки длится с 2015 года, когда Тина пришла на "Матч ТВ", а Василий отказался работать под её руководством и покинул канал.

Не пропустите: Уткин надеется, что сборные России и Украины сыграют друг с другом на Евро-2020. | http://soccernews.ru 
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