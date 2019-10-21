Уткин - о "Зените": "Когда на команду работает практически весь российский футбол, то иногда она должна играть красиво"

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Уткин - о "Зените": "Когда на команду работает практически весь российский футбол, то иногда она должна играть красиво"

Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о разгромной победе "Зенита" над "Ростовом" в матче 13-го тура РПЛ.

"Зенит" разгромил "Ростов" со счётом 6:1. Что это сказало нам нового о "Зените"? Собственно говоря, ничего. Вы знаете, когда на команду работает практически весь российский футбол, причём 70 процентов работающих работают насильно и без всякого удовольствия, то иногда эта команда должна играть красиво, безусловно. Победа заслуженная, о чём тут говорить, если измерять отрезок на поле 45+45 и добавленное время.

Ещё раз хочу поздравить вас с этой победой, болельщики "Зенита". Но для меня ваша команда всё равно является в основном командой, которой поможет если не ВАР, то вор, если не вор, то хер", - сказал Уткин.

По итогам 13 туров "Зенит" делит лидерство в чемпионате с "Локомотивом". У обеих команд в активе по 29 очков.

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