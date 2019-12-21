Уткин - о Зозуле: "У него на лбу написано "мудак", а на пальцах - "конченый"

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Уткин - о Зозуле: "У него на лбу написано "мудак", а на пальцах - "конченый"

Известный российский журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с форвардом "Альбасете" Романом Зозулей.

Напомним, что отдельные испанские болельщики обвиняют украинца в приверженности нацистской идеологии.

"Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков-леваков, но у человека на этой фотографии на лбу крупными буквами написано "Я МУДАК". А когда он повернёт правую ладонь тыльной стороной, там на пальцах будет написано "КОНЧЕНЫЙ", как у алкоголиков - по одной букве на пальце, а всего их на руке у парня восемь, потому что он животное. Наверняка хороший товарищ, послушный сын и, не сомневаюсь, патриот", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Журналист в своём посте имел в виду фотографию, где Зозуля пальцем показывает на табло со счётом 14:88. По словам самого футболиста, этот снимок получился, так как огромный разрыв по очкам привлёк его внимание.

Не пропустите: "Этот индюк держит нас за придурков": испанские фанаты отреагировали на оправдания Романа Зозули. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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fan86

Уткин что же написано у тебя , п.дар жирный . Тупое чмо ещё и продажная шкура.Умник и тролль мля .

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