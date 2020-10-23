Уткин - об арбитре Вилкове: "КДК РФС оправдывает судью-лжеца"
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин раскритиковал отсутствие наказания судьи Михаила Вилкова по итогам матча 11-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Рубином" (3:1).
"Вчера состоялось разбирательство по делу судьи Вилкова, который был уличён в нарушении протокола VAR в матче "Краснодар" - "Рубин". Он был оправдан, поскольку КДК установил, что вследствие решений Вилкова не были нарушены правила игры. Окей. Мне не хочется погружаться в глубины казуистики. Допустим, правила не были нарушены. Но по итогам этого разбирательства возникает другой вопрос. А именно вопрос о доверии КДК и его председателю. И о смене председателя Артура Григорьянца или роспуске КДК. Сейчас объясню почему.
Напомню суть жалобы. Футболист "Рубина" сыграл рукой в своей штрафной, игра продолжилась до паузы, в которой отчего-то Вилков не посмотрел видео (забыл) и не общался с VAR и дал сигнал к возобновлению игры. Игра возобновилась, тут же снова была остановлена и вот уже тогда стали смотреть увлекательные видосы и назначили пенальти (игру рукой в штрафной "Рубина" никто не оспаривал). Я пересказал эпизод в точности. Все аспекты эпизода зафиксированы в трансляции и несомненны.
Что тут важно? Первое. "Рубин" поднял вопрос о наказании арбитра. А не о переигровке матча. Второе. Вилков дал сигнал к возобновлению игры, а позже отменил его и стал смотреть VAR. Отменил очень быстро, но тем не менее - дал свисток и отменил его. Третье. Это же надо как-то объяснить. И мы видим, как по ходу матча Вилков показывает - надо повторить удар, потому что разыграли по катящемуся мячу! А мяч не катился. И мы знаем, что на заседании КДК Вилков сказал, что нет, он отменил решение потому, что мяч ввели не с места нарушения. А видео легко показывает, что с того самого. Таким образом, судья Вилков совершенно точно два раза солгал. И КДК, таким образом, принял ложные показания. Вопрос стоял, ещё раз, не в пересмотре результата. А в действиях судьи. А судья лгал. Участникам матча и всем зрителям - показав, что мяч катился. И собственно на разборе, сообщив, что ввели не с того места.
КДК вправе оценивать те или иные неточности судейства и трактовать правила игры, как считает нужным, мы можем с этим не соглашаться, но это право и обязанность любого арбитража - вынести решение. И считать нарушение Вилкова несущественным КДК имеет право; хотите - спорьте дальше. Есть вышестоящие инстанции. Этот аспект мне вот, честно говоря, не слишком и интересен. Но совершенно недопустимо игнорировать, что КДК оправдывает судью-лжеца, который даёт заведомо ложные показания. Лжёт сперва участникам матча, а затем ещё и надзорному органу. И выходит чистым. Напомню, что сегодня по установившейся практике самой строгой проверкой для судьи является полиграф. Детектор лжи. А тут всё без детектора. Вилкова реально компрометирует не то, что он нарушил или нет, или нарушил чуть-чуть, протокол. Его компрометирует двойное враньё. КДК покрыл эту ложь и выпустил судью-обманщика работать дальше. Вот что произошло вчера. Давайте это не заметим", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
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