Уткин об идее переименовать "Локомотив" в "Семин": "Можно поупражняться на "Зените"

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Уткин об идее переименовать "Локомотив" в "Семин": "Можно поупражняться на "Зените"

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу идеи хавбека "Ахмата" Дениса Глушакова назвать "Локомотив" в честь бывшего тренера.

"Идея Глушакова переименовать "Локомотив" в "Семин" симптоматична. Ведь сам Глушаков игрок клуба имени Ахмат-Хаджи Кадырова.

Жаль, идея неприменима к "Спартаку". Ведь "Спартак" и так человек. Но можно поупражняться на "Зените", например. Ваши версии?" - написал Уткин в твиттере.

Напомним, 14 мая, "Локомотив" объявил об отставке главного тренера клуба Юрия Семина. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. 73-летний тренер возглавлял московский клуб с 1986 по 1991, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. За это время он выиграл три чемпионата России, шесть Кубков страны и три Суперкубка.

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