Уткин об идее переименовать "Локомотив" в "Семин": "Можно поупражняться на "Зените"
Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу идеи хавбека "Ахмата" Дениса Глушакова назвать "Локомотив" в честь бывшего тренера.
"Идея Глушакова переименовать "Локомотив" в "Семин" симптоматична. Ведь сам Глушаков игрок клуба имени Ахмат-Хаджи Кадырова.
Жаль, идея неприменима к "Спартаку". Ведь "Спартак" и так человек. Но можно поупражняться на "Зените", например. Ваши версии?" - написал Уткин в твиттере.
Напомним, 14 мая, "Локомотив" объявил об отставке главного тренера клуба Юрия Семина. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. 73-летний тренер возглавлял московский клуб с 1986 по 1991, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. За это время он выиграл три чемпионата России, шесть Кубков страны и три Суперкубка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20