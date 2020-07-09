Уткин - об имитации секса Дзюбы и Азмуна: "Первый в истории нашего футбола лобково-попковый аплодисмент"

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Уткин - об имитации секса Дзюбы и Азмуна: "Первый в истории нашего футбола лобково-попковый аплодисмент"

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале высказался по поводу видео, которое попало в сеть после того, как "Зенит" досрочно оформил чемпионство.

Напомним, что в раздевалке питерского клуба при праздновании чемпионства Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали секс между собой.

"Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном. Я вообще считаю, что нет запретных тем, и, в частности, запретных тем для шуток. И уж чем-чем, а своим телом каждый человек свободен распоряжаться. И уж где-где, а в постели граждан государству точно делать нечего. И как между назгулом и его добычей, так же и между пиписькой и ее мишенью (если мишень согласна и тем более рада) становиться бессмысленно. Ну, если только ты не Гэндальф.

И вообще история этой брутальной шутки несет в себе только пользу. Для каминг-аута, вы прекрасно понимаете, общество и отдаленно не готово. А такая встряска - хоть что-то. Хоть чем-то. Первый в истории нашего футбола лобково-попковый аплодисмент. И повод замечательный - победа "Зенита". И чемпионский трофей в этом году как никакой предыдущий фалличен", - написал Уткин.

"Зенит" после победы над "Краснодаром" досрочно выиграл РПЛ и стал шестикратным чемпионом России.

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