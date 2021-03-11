Уткин об огромных премиальных штаба Черчесова: "Это 400 Суторминых. Они не стоят столько"

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Уткин об огромных премиальных штаба Черчесова: "Это 400 Суторминых. Они не стоят столько"Журналист Василий Уткин высказался касательно информации о премиальных тренерскому штабу сборной России за контрольные матчи.

Напомним, что главный тренер Станислав Черчесов и его штаб получат 20 млн рублей за победы и около 10 млн за ничьи. Юрист тренера Алан Агузаров опроверг эти данные.

"Забыть форму и привезти ее чартером в день матча стоит примерно 4 миллиона рублей. Или, друзья мои, 80 Алексеев Суторминых, которые у нас, как известно, дешевы.

Или вот другой вопрос: а сколько Суторминых получает в качестве премиальных за победу в товарищеском матче тренерский штаб и персонал сборной России? 20 миллионов рублей или 400 Суторминых.

Садырин ехал на ЧМ-1994 в США с окладом 300 долларов. Юран тогда надеялся подписать новый контракт размером в миллион. А тренер сборной получал 300 долларов.

Цифра премиальных в 20 миллионов рублей мне кажется важной, потому что за эти деньги люди оказываются неспособными просчитать, чего стоит победа в товарищеском матче.

Россия могла обыграть Молдавию в прошлом году и быть выше посеянной при жеребьевке отборочного турнира к ЧМ-2022. О важности такого итога тренерский штаб постоянно говорил. Но 20 млн премиальных за победу над Молдавией не хватило, чтобы просто вспомнить о том, что уже в этом матче можно было решить проблему.

Эти люди не стоят 20 миллионов, друзья. Это совершенно точно", – сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Читать также: Черчесов и штаб сборной России получат огромные премиальные за победы в контрольных матчах | http://soccernews.ru
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