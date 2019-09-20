Уткин - об отказе РФС регистрировать Кокорина: "Кажется, впервые в почти годичном кейсе Александра произошло нечто действительно законное"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринвасилий уткин

Уткин - об отказе РФС регистрировать Кокорина: "Кажется, впервые в почти годичном кейсе Александра произошло нечто действительно законное"

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал решение комитета РФС по статусу игроков отказать "Зениту" в регистрации нападающего Александра Кокорина на осенне-зимнюю часть сезона.

"Я ждал комментария клуба "Зенит". Потому что комментарий Сергея Семака эмоционален. С Семаком легко солидаризироваться, тем не менее в данном случае закон есть закон. Гендиректор "Зенита" Александр Медведев называет причины отказа "процедурными" - ну да, весь закон является своего рода процедурой.

Что касается Сергея Богдановича, то я очень хорошо понимаю: в глазах сопредседателя предвыборного штаба нового губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова следование букве закона может выглядеть досадным казусом.

Мне жаль, что Кокорину нельзя играть до нового трансферного окна. Но вообще-то, кажется, в первый раз в почти годичном кейсе Кокорина произошло нечто действительно законное. От и до, без понятий..." - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что во вторник 28-летний Кокорин вышел из исправительной колонии условно-досрочно и заключил с "Зенитом" контракт до завершения текущего сезона.

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал отказ РФС регистрировать Кокорина. | http://soccernews.ru
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