Уткин - об удалении Рамоса в матче с "Манчестер Сити": "Капитан спас своих. "Реал" в игре"
Журналист и видеоблогер Василий Уткин дал оценку эпизоду с удалением Серхио Рамоса в концовке матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".
"Рамос меж тем сыграл в самом памятном эпизоде как великий игрок. Ну, конечно. Он оставил свой клуб в игре. Там было - только фолить. Надо было успеть до штрафной. Пойди он рубить в подкате - он бы не успел раньше и был бы пенальти. А рукой успел.
Удаление, да. Но - не минус два перед ответной игрой. Капитан спас своих. "Реал" в игре. (При том, что, напоминаю - я в этой паре страстно за Манчестер Сити. Из-за угрозы бана)", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Рамос получил красную карточку на 87-й минуте при счёте 1:2 в пользу "Сити". Ответная встреча состоится 17 марта.
Не пропустите: Рамос делит рекорд по удалениям в Лиге Чемпионов с двумя игроками. | http://soccernews.ru
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