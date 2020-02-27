Уткин - об удалении Рамоса в матче с "Манчестер Сити": "Капитан спас своих. "Реал" в игре"

Теги реал мадридманчестер ситисерхио рамосвасилий уткин

Уткин - об удалении Рамоса в матче с "Манчестер Сити": "Капитан спас своих. "Реал" в игре"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин дал оценку эпизоду с удалением Серхио Рамоса в концовке матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".

"Рамос меж тем сыграл в самом памятном эпизоде как великий игрок. Ну, конечно. Он оставил свой клуб в игре. Там было - только фолить. Надо было успеть до штрафной. Пойди он рубить в подкате - он бы не успел раньше и был бы пенальти. А рукой успел.

Удаление, да. Но - не минус два перед ответной игрой. Капитан спас своих. "Реал" в игре. (При том, что, напоминаю - я в этой паре страстно за Манчестер Сити. Из-за угрозы бана)", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Рамос получил красную карточку на 87-й минуте при счёте 1:2 в пользу "Сити". Ответная встреча состоится 17 марта.

Не пропустите: Рамос делит рекорд по удалениям в Лиге Чемпионов с двумя игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов