Уткин - об уходе Луческу из киевского "Динамо": "Вот уж действительно гребаный стыд"

Известный комментатор и блогер Василий Уткин высказался по поводу новости о том, что экс-тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу покинул "Динамо" Киев спустя 4 дня после назначения.

"Вот уж действительно гребаный стыд. Мирча Луческу ушел из киевского "Динамо" через 4 дня работы, потому что "в такой обстановке работать невозможно".

Почему стыд? Да потому, что два взрослых, уже почти старых, но обескураживающе немудрых человека, Луческу и Игорь Суркис (а также и Григорий) могли бы об этом подумать и раньше. Ведь в реакции болельщиков нет совершенно ничего неожиданного. Для начала.

И главное.

Ну, для чего существует практика запуска слухов, как не для краш-теста общественным вниманием сложного решения? И тогда потом можно посмеяться и сказать: а вы, дураки сами себе, поверили! А теперь дураки совсем другие люди.

Поразительная некомпетентность. По простоте ошибки - как сесть какать, не снимая штанов.

Ну а че, с кем не бывает, говорят в таких случаях, оглядываясь по сторонам с неуверенной улыбкой и попахивая.

Так глупо, что даже грустно больше, чем смешно. Деградация в чистом виде…" - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Специалист покинул команду из-за отношения фанатов киевского клуба. Ранее тренер возглавлял донецкий "Шахтер" на протяжении 12 лет.

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