Уткин обрадовался решению суда выпустить на свободу Кокорина и Мамаева

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Уткин обрадовался решению суда выпустить на свободу Кокорина и Мамаева

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на удовлетворение судом ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.

"Со своей стороны, я рад, что Мамаев и Кокорин освобождаются. Надеюсь, это касается и их подельников, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. На фоне посадок за ретвиты и за то, что человек некстати вышел из метро, выход по УДО на свободу добрая весть. Они совершенно точно наказаны. Я желаю обоим жить дальше спокойно и радостно и, если получится, ещё поиграть в футбол", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что футболисты смогут выйти из исправительной колонии в Белгородской области через 10 дней, когда судебное решение вступит в силу.

Кокорин сейчас является свободным агентом. Его контракт с "Зенитом" истёк 30 июня.

Мамаев числится игроком "Краснодара", но клуб твёрдо намерен прекратить с ним сотрудничество.

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