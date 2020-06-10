Уткин обвинил Аленичева и Семина в ханжестве и лицемерии

Известный блогер Василий Уткин раскритиковал экс-главного тренера "Локомотива" Юрия Семина и экс-наставника "Енисея" Дмитрия Аленичева.

"Российский футбольный мир пребывает в тяжело пахнущей, глубокой жопе ханжества. Один и тот же словесный оборот на всех уровнях, во всех поколениях. Семин говорит о коллегах по работе в клубе: один продавец обоев, другой Штоффельсхаус. Объяснения не нужны, смысл в том, что оба чужие. Не ровня.

Вот Аленичев дает интервью, то же самое: спортивный директор (там взаимные упреки в пьянстве, их оставим) позволяет себе заходить в тренерскую и говорить о современных тенденциях, а сам спортивный журналист в прошлом. Люди не нашего каркаса, кто они такие, мы каста, мы футбол.

Ханжество и лицемерие, вот что это. Дмитрий Аленичев, которого останавливают за пьяную езду, и он отказывается от освидетельствования (говорил о подставе, хотя как это отменяет пьяную езду?). Дмитрий Аленичев, который годами ранее, еще сенатором, спровоцировал аварию в Москве и первое, о чем спросил пострадавшую, - знает ли она, кто он такой. При этом он еще запрещает матом ругаться. Прям по анекдоту - запрещает ковыряться в носу. При этом в проваленном сезоне он скандально не уходил с тренерской должности, вогнав команду в задницу, дабы не ронять статус. И спортивный директор ему определенно не тот. Все это достойно смеха и молчаливого презрения.

Футбол только потому и является тем, чем является, что интересен и понятен всем. И путей в профессию в нем море. А тот, кто считает, что футболистом надо родиться, на самом деле говорит тем самым о себе: мне ничему не надо учиться, ничему не требуется соответствовать, я крут просто по факту раз и навсегда, идите в жопу", - написал Уткин в телеграме.

Напомним, в конце мая Семин покинул пост главного тренера "Локомотива".

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