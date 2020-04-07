Уткин обвинил Дзюбу в уходе Кокорина в "Сочи"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин выразил мнение, что "Зенит" отправил в аренду в "Сочи" нападающего Александра Кокорина из-за прихоти другого форварда команды Артёма Дзюбы.

"Имея возможность уехать в Англию, имея возможность остаться в "Зените" в качестве национального символа, Дзюба потребовал особенных условий. Дзюба, как вы знаете, очень не любит конкурентов: отношения со Смоловым в сборной, в истории с Кокориным Дзюба никогда и ни разу не поддержал Александра персонально. Дзюба захотел, чтобы в "Зените" у него не стало конкурентов. У Дзюбы форма не ахти, то, что Кокорин был в безумной форме, бросалось в глаза - все об этом говорили.

Даже в тех играх, когда Дзюбы на поле не было, "Зенит" играл так, словно он был. Парень просто позаботился, чтобы конкурентов у него в команде не было. Да, есть Азмун, но он не конкурент в сборной. Кокорин в "Сочи" - лучший футболист РПЛ месяца, но Черчесов всё равно говорит, что будь сейчас сбор, Кокорина бы он не вызвал. А Кокорин в "Зените" произвёл бы совершенно другое впечатление.

Тут нет никаких прямых доказательств, всё дело в одном телефонном разговоре. Это очень интересная история, в которой Дзюба остался единственным бенефициаром. "Зенит" и его имидж разрушены, "Сочи" стал притчей во языцех. Кокорин давно уже выступает в роли очень хорошего, беззащитного и совершенно без единой мысли человека. Так или иначе, Кокорина сплавили в "Сочи", чтобы он не отсвечивал в "Зените" и не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом номер один", - сказал Уткин в личном видеоблоге.

После зимней паузы Кокорин забил 3 мяча и сделал 1 ассист в 4 матчах за "Сочи". Дзюба отличился 2 голами и 1 результативной передачей в 2 играх.

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