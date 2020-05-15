Уткин объяснил, почему "Барселона" может интересоваться Алексеем Миранчуком

Теги василий уткинбарселоналокомотив москваалексей миранчук

Уткин объяснил, почему "Барселона" может интересоваться Алексеем Миранчуком

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о слухах, сватающих в "Барселону" полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

По мнению бывшего комментатора, "сине-гранатовые" могут подписать россиянина для глубины состава.

"Мы сейчас узнаём, что Алексей Миранчук, скорее всего, будет продан. Не знаю, как относиться к тому, что им интересуется "Барселона". Сразу возникают шутки: на органы его, может, купят или массажистом. Зимой "Барса" купила в ротацию форварда "Леганеса" [Мартина Брейтуэйта]. Вот если сравнить Миранчука и этого парня, неужели вы думаете, что Миранчук существенно слабее? Я так думаю, что нет. У "Барселоны" звёздный состав. Миранчук прямо сейчас не может быть звездой "Барселоны". Он может быть игроком ротации, подхвата", - сказал Уткин.

Ранее сообщалось, что "Барса" может купить Алексея Миранчука за 20 миллионов евро.

Не пропустите: Уткин: "Сёмин будет ждать и надеяться на неудачи своего преемника". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы задачи Николича на посту главного тренера "Локомотива"

Названы задачи Николича на посту главного тренера "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов