Уткин объяснил, почему "Барселона" может интересоваться Алексеем Миранчуком

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о слухах, сватающих в "Барселону" полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

По мнению бывшего комментатора, "сине-гранатовые" могут подписать россиянина для глубины состава.

"Мы сейчас узнаём, что Алексей Миранчук, скорее всего, будет продан. Не знаю, как относиться к тому, что им интересуется "Барселона". Сразу возникают шутки: на органы его, может, купят или массажистом. Зимой "Барса" купила в ротацию форварда "Леганеса" [Мартина Брейтуэйта]. Вот если сравнить Миранчука и этого парня, неужели вы думаете, что Миранчук существенно слабее? Я так думаю, что нет. У "Барселоны" звёздный состав. Миранчук прямо сейчас не может быть звездой "Барселоны". Он может быть игроком ротации, подхвата", - сказал Уткин.

Ранее сообщалось, что "Барса" может купить Алексея Миранчука за 20 миллионов евро.

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