Уткин объяснил, почему Черчесова уволят из сборной России

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, почему он считает уход Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России решённым вопросом.

"Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решён. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренером ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Теперь же он, в первую очередь, токсичный сотрудник, которого придётся защищать, заново утверждая в общественном мнении.

Причём все эти проблемы Черчесов навлёк на себя сам, и нет никакой гарантии, что он их не усугубит при следующем же публичном появлении, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС. Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сообщалось, что у РФС уже есть семь кандидатов на замену Черчесову.

Не пропустите: Сёмин встал на защиту Черчесова. | http://soccernews.ru