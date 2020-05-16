Уткин объяснил, почему "Локомотив" не мог красиво расстаться с Сёминым
Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о скандальном уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера "Локомотива".
"То, как было всё обставлено - было плохо, но нельзя это обставить хорошо, если человек стремится никуда не уходить до гробовой доски, понимаете? Сёмин во всей этой истории преследовал сугубо свои интересы, исключительно свои. Если вы считаете, что клуб создан для того, чтобы Юрий Палыч чувствовал себя комфортно, вы вправе так думать, и он вправе так думать. Но другие вправе думать иначе", - сказал Уткин.
Напомним, что совет директоров "железнодорожников" принял решение не продлевать контракт с легендарным наставником и заменил его на Марко Николича.
73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.
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|Ростов
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