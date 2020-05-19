Уткин объяснил, почему "Локомотив" поступил правильно, не продлив контракт с Сёминым

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Уткин объяснил, почему "Локомотив" поступил правильно, не продлив контракт с Сёминым

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин привёл очередную порцию аргументов в пользу того, что уход Юрия Сёмина с поста главного тренера "Локомотива" - это верное решение.

"Мадридский "Реал" каждый год выходит в Лигу Чемпионов и иногда меняет главного тренера. Юпп Хайнкесс выиграл в "Баварии" ЛЧ и был заменён в связи с окончанием контракта. Но какое это имеет отношение к тому, что Сёмин - лучший вариант на ближайшие два-три года? В противном случае предложите Игорю Суркису что-нибудь сделать с телом Валерия Лобановского. Посадить его на тренерскую скамейку, например. Он, в конце концов, самый заслуженный в истории киевского "Динамо". Давайте говорить серьёзно о том, что будет, а не о том, что было или есть", - сказал Уткин.

73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.

Новым главным тренером "железнодорожников" стал серб Марко Николич. Такие решения совета директоров клуба вызвали серьёзное недовольство со стороны болельщиков.

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