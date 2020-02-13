Уткин объяснил, почему назвал Кокорина "тряпкой"

Теги василий уткиналександр кокоринфк сочизенит санкт-петербург

Уткин объяснил, почему назвал Кокорина "тряпкой"

Видеоблогер Василий Уткин раскрыл смысл своего вчерашнего высказывания о форварде "Зенита" Александре Кокорине.

Комментируя новость о договорённости владельца "Сочи" Бориса Ротенберга с футболистом, журналист назвал последнего "тряпкой".

"Тряпка не имеет формы. Её можно разгладить, а можно скомкать. Сшить красивую вещь или вытирать пыль, или пол. Выбор за неё осуществляет пользователь. Это в полной мере метафорически рисует суть происходящего с Александром Кокориным. Что тут непонятного?" - сказал Уткин.

Напомним, что с 21 января Кокорин отказывался переходить в "Сочи", но сейчас дал согласие на сделку.

Не пропустите: Ротенберг подтвердил договорённость с Кокориным о переходе в "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Исполком РФС одобрил реформу Кубка России

Исполком РФС одобрил реформу Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов