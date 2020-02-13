Уткин объяснил, почему назвал Кокорина "тряпкой"

Видеоблогер Василий Уткин раскрыл смысл своего вчерашнего высказывания о форварде "Зенита" Александре Кокорине.

Комментируя новость о договорённости владельца "Сочи" Бориса Ротенберга с футболистом, журналист назвал последнего "тряпкой".

"Тряпка не имеет формы. Её можно разгладить, а можно скомкать. Сшить красивую вещь или вытирать пыль, или пол. Выбор за неё осуществляет пользователь. Это в полной мере метафорически рисует суть происходящего с Александром Кокориным. Что тут непонятного?" - сказал Уткин.

Напомним, что с 21 января Кокорин отказывался переходить в "Сочи", но сейчас дал согласие на сделку.

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