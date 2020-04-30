Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал свой отказ обращаться в полицию из-за угроз со стороны телеведущего Владимира Соловьёва.

"Меня много спрашивали за эту неделю, Вова, напишу ли я на тебя заявление за угрозы мне. Заявления в полицию пишут на людей, а ты субстанция. Поэтому конечно же я не буду этого делать. Ты предлагаешь мне ходить по улицам и оглядываться. Ты вообще понимаешь, что, если я иду по улице и оглянусь, то я не увижу тебя? Для этого мне придётся посмотреть назад и очень сильно вниз. Ну примерно как смотрят на пятку, когда вступишь в дерьмо.

Тоже, кстати, меня спрашивали: "Вася, зачем ты лезешь? Ты же вляпываешься в говно". Да, конечно, но послушайте: это говно насрано у меня на дворе. Ты же такой удивительный помёт, тебе и жопа не нужна, чтобы высраться у кого-то на пути, ты же самовысираемый. Так что, я думаю, ничего, отмоюсь", - заявил Уткин.

Ранее Соловьёв в видеообращении грозил бывшему комментатору физическим насилием, обещая "врезать по куполу" и "засунуть голову в задницу".

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