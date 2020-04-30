Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва

Теги василий уткинвладимир соловьев

Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал свой отказ обращаться в полицию из-за угроз со стороны телеведущего Владимира Соловьёва.

"Меня много спрашивали за эту неделю, Вова, напишу ли я на тебя заявление за угрозы мне. Заявления в полицию пишут на людей, а ты субстанция. Поэтому конечно же я не буду этого делать. Ты предлагаешь мне ходить по улицам и оглядываться. Ты вообще понимаешь, что, если я иду по улице и оглянусь, то я не увижу тебя? Для этого мне придётся посмотреть назад и очень сильно вниз. Ну примерно как смотрят на пятку, когда вступишь в дерьмо.

Тоже, кстати, меня спрашивали: "Вася, зачем ты лезешь? Ты же вляпываешься в говно". Да, конечно, но послушайте: это говно насрано у меня на дворе. Ты же такой удивительный помёт, тебе и жопа не нужна, чтобы высраться у кого-то на пути, ты же самовысираемый. Так что, я думаю, ничего, отмоюсь", - заявил Уткин.

Ранее Соловьёв в видеообращении грозил бывшему комментатору физическим насилием, обещая "врезать по куполу" и "засунуть голову в задницу".

Не пропустите: Уткин - о Соловьёве: "Хорошо понимаю, почему фашист в канун Дня Победы ходит по Москве с охраной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина

Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов