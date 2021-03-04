Уткин объяснил, почему Юрия Розанова называли "дяденькой"

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Уткин объяснил, почему Юрия Розанова называли "дяденькой"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о происхождении прозвища "дяденька" для комментатора Юрия Розанова.

Напомним, что Розанов умер в среду утром в возрасте 59 лет. У него был рак.

"В том, что Юру называли дяденькой, чтоб вы знали, нет ни родственного, ни признания старшинства - всё это выражается иначе. "Здрасьте, дяденьки!" - его стандартное приветствие. Отсюда и пошло. Вот и всё, собственно", - написал Уткин в твиттере.

Розанов начал комментаторскую карьеру в 1996 году на канале "НТВ-Плюс". На Евро-2012 вел трансляции матчей для украинских телеканалов ТРК "Украина", "Футбол" и "Футбол+". с 2015 года работал на "Матч ТВ".

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