Уткин объяснил причину вылета "Спартака" из Лиги Европы
Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о вылете "Спартака" из Лиги Европы.
"Опуская очевидное - вы точно собираетесь тратить деньги на Крала из "Славии"? Я был впечатлен игрой Умярова на позиции опорного хавбека. Две замечательные передачи в атаке, блокированный удар в голевой, по существу, атаке "Браги"...
У вас стало резко меньше игр, Леонид Арнольдович Федун, вы поздно подписали новичков. Потому и вылетели.
Предоставьте шанс Умярову, к черту Крала. Деньги еще нужны будут. Он сможет справиться в таком сезоне, он получше Глушакова, с которым вы становились чемпионами", - сказал Уткин.
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