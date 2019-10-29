Уткин объяснил, за счет чего Аршавин добился успеха на телевидении

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Уткин объяснил, за счет чего Аршавин добился успеха на телевидении

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин выразил мнение, за счет чего бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин добился успеха на телевидении.

"Успех Аршавина на телевидении… А это успех, конечно. Посмотрите хотя бы на цитируемость. Это верный знак, кого слушают, и главное – кого воспринимают. Кого обсуждают? Очки Аршавина, конечно, интереснее и живее, чем нота, которую коллега Черданцев из последних сил тянет с июня 2008 года. Хотя эти очки – пластмасса. Но хоть не фонограмма.

Успех Аршавина в том, что он органичен. Это вообще самое главное всегда. Кстати, успех Карпина и Радимова (Владислав, правда, как-то не увлёкся, что жаль) ровно в том же самом. Но конкретно сейчас это непременное условие ещё и в особой цене, потому что представляет собой всё больший, уже отчаянный дефицит. Аршавин ничего не изображает. Он является собой. Это и работает. Мало того, Андрей использует это как приём. Когда он говорит, продолжая разговор после затянувшегося прямого включения, – хорошо, что долго, у меня будет меньше времени опростоволоситься – это ведь то самое. Эй, вы что, думаете, перед вами ведущий? Студия? Да это же я. Просто я.

Тем не менее большой проблемой в перспективе является то, что Андрею совершенно всё равно, как его используют. Так – окей, эдак – ну, ладно. Ему пока что по фигу. А весь вопрос в том, есть ли ему, что сказать. Это всегда самое интригующее. Не такая уж и диковина, что вот человек интересен, и ведёт себя правильно, и на вопрос не теряется, но… Вот самому ему это не нужно. Нечего сообщить urbi et orbi. Или боится опростоволоситься. Поэтому и норм, что кто-то вот уже полторы минуты не может закончить предложение. Кстати, это тоже от того, что не хочется опростоволоситься. Просто у каждого свои реакции", — написал Уткин в своем Telegram-канале.

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