Уткин объяснил, за счет чего Аршавин добился успеха на телевидении
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин выразил мнение, за счет чего бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин добился успеха на телевидении.
"Успех Аршавина на телевидении… А это успех, конечно. Посмотрите хотя бы на цитируемость. Это верный знак, кого слушают, и главное – кого воспринимают. Кого обсуждают? Очки Аршавина, конечно, интереснее и живее, чем нота, которую коллега Черданцев из последних сил тянет с июня 2008 года. Хотя эти очки – пластмасса. Но хоть не фонограмма.
Успех Аршавина в том, что он органичен. Это вообще самое главное всегда. Кстати, успех Карпина и Радимова (Владислав, правда, как-то не увлёкся, что жаль) ровно в том же самом. Но конкретно сейчас это непременное условие ещё и в особой цене, потому что представляет собой всё больший, уже отчаянный дефицит. Аршавин ничего не изображает. Он является собой. Это и работает. Мало того, Андрей использует это как приём. Когда он говорит, продолжая разговор после затянувшегося прямого включения, – хорошо, что долго, у меня будет меньше времени опростоволоситься – это ведь то самое. Эй, вы что, думаете, перед вами ведущий? Студия? Да это же я. Просто я.
Тем не менее большой проблемой в перспективе является то, что Андрею совершенно всё равно, как его используют. Так – окей, эдак – ну, ладно. Ему пока что по фигу. А весь вопрос в том, есть ли ему, что сказать. Это всегда самое интригующее. Не такая уж и диковина, что вот человек интересен, и ведёт себя правильно, и на вопрос не теряется, но… Вот самому ему это не нужно. Нечего сообщить urbi et orbi. Или боится опростоволоситься. Поэтому и норм, что кто-то вот уже полторы минуты не может закончить предложение. Кстати, это тоже от того, что не хочется опростоволоситься. Просто у каждого свои реакции", — написал Уткин в своем Telegram-канале.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
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|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11