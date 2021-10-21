Уткин оценил игру Дзюбы в матче "Зенит" - "Ювентус"

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Уткин оценил игру Дзюбы в матче "Зенит" - "Ювентус"

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о том, как сыграл против "Ювентуса" нападающий "Зенита" Артём Дзюба.

"Всё менее и менее актуальным становится наличие Артёма Дзюбы в составе. Дзюба очень неплохо сыграл в Туле против "Арсенала" в чемпионате России. Но после этого... Подавляющее большинство говорило о том, что Дзюбе просто незачем выходить против "Ювентуса". Потому что там Де Лигт в центре обороны, там Бонуччи в центре обороны. Он не сможет использовать свои сильные стороны в матче против "Ювентуса". И мы увидели это в полной мере", - сказал Уткин.

"Зенит" дома проиграл "Ювентусу" со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 86-й минуте.

Дзюба вышел на матч в стартовом составе, а в середине второго тайма был заменён на Сердара Азмуна.

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