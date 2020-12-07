Уткин оценил игру форварда "Динамо" Комличенко
Известный комментатор, блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением об игре нападающего московского "Динамо" и сборной России Николая Комличенко.
"Комличенко зарекомендовал себя в Чехии как бомбардир, как нападающий штрафной, готовый принимать мяч, делать скидки и т. д. Вернувшись в Россию, он сначала демонстрировал игру, которую от него ожидали, а сейчас делает это только время от времени. Готов предположить, что, наверное, это связано с тем, что он весьма доволен жизнью на новом большом окладе в Москве. Надеюсь, что это временно", - приводит слова Уткина Sport24.
25-летний Комличенко выступает за "Динамо" с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел за московский клуб 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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