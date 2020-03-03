Уткин оценил игру "Спартака" в матче с "Динамо"

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Уткин оценил игру "Спартака" в матче с "Динамо"
Известный журналист и комментатор Василий Уткин заявил, что ему понравилась игра "Спартака" в матче 20-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:0). Победу "красно-белым" принесли голы Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина.

"Мне действительно понравился "Спартак". Понравился, потому что "Спартака" просто не было. Там хоть что-то появилось, есть что обсуждать. Почему мне еще понравился "Спартак"? Потому что я объяснял еще летом прошлого года, что на меня сильное впечатление произвел футболист Зелимхан Бакаев. И поначалу его, прямо скажем, не все воспринимали. Сейчас это все устаканилось, и Бакаев действительно становится ключевым футболистом "Спартака". И мне это очень нравится в работе Тедеско, потому что мне кажется, что если не вокруг Бакаева, то вокруг кого и строить игру "Спартака"? А это не такое простое дело, потому что Бакаев игрок изюмный. У него есть очень яркие качества, серьёзные, но их очень легко превратить в функционал", - рассказал Уткин в эфире своего канала в YouTube.

Благодаря победе "Спартак" поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч московский клуб проведет 7 марта на своем поле с "Краснодаром".

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