Уткин оценил перспективы Мамаева в "Ростове"
Журналист и блогер Василий Уткин сравнил грядущий переход Павла Мамаева в "Ростов" с возвращением Александра Кокорина в "Зенит".
"Мамаев в "Ростове", и отбросив сантименты в сторону, вот скажите, что лучше и менее обременительно?
Кейс 1. "Краснодар" разорвал контракт с Мамаевым (не придирайтесь к юридическим формулировкам; не захотел сохранять отношения после тюрьмы, ок). Мамаев как свободный агент выбрал из нескольких предложений, полагаю, получил и подъёмные. Новые отношения с новым клубом с чистого листа.
Кейс 2. Кокорин получил моральную поддержку клуба (с тем же результатом, считая время от задержания до выхода), в итоге не имел конкурентного предложения, подписал новый контракт с прежним клубом на условиях, клубом же и предложенных. Возможно, хороших, но конкурентные всегда лучше. Теперь ему нужно доказать состоятельность после года без игры в самой богатой команде, конкурируя с сильнейшей парой нападающих в стране.
Оба случая житейские, но положа руку как в стенке - что бы вы предпочли? Ну, конечно, первое. Никому не должен, принадлежишь себе, уже убедился в собственной нужности (я опять о конкуренции за твои услуги). Вот поэтому я не видел раньше ничего предосудительного в отношении "Краснодара" к своему "подсудимому" и ничего специально доброго в отношении "Зенита" - к своему.
И если бы не возможность травм, я б спокойно поспорил, что Мамаев сыграет за свой новый клуб больше матчей, чем Кокорин за свой старый. К чёрту сантименты", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Мамаев заключит с "Ростовом" контракт по схеме "2+1". Что касается Кокорина, то он подписал соглашение, рассчитанное до конца сезона.
Не пропустите: Ловчев заявил, что у Мамаева больше перспектив в "Динамо", чем в "Ростове". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|10
|23
|2
|ЦСКА Москва
|10
|22
|3
|Ростов
|10
|20
|4
|Краснодар
|10
|20
|5
|Локомотив Москва
|10
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|Урал
|10
|14
|7
|Арсенал Тула
|10
|14
|8
|Уфа
|10
|14
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|Спартак Москва
|10
|14
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|10
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|9
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