Уткин оценил перспективы Тарасова в российской политике

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о том, способен ли полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в будущем стать политиком.

"В нынешней политике у Тарасова может получиться, в нормальной - нет. Потому что в политике, в принципе, умные люди нужны, а Дима Тарасов глупый, необразованный. Нельзя быть необразованным, но думать, что ты всё понимаешь", - сказал Уткин.

В октябре прошлого года Тарасов заявил о желании пойти в политику, чтобы повысить людям пенсии.

Контракт игрока с "Рубином" истекает по окончании сезона. Сейчас он восстанавливается после перелома ноги.

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