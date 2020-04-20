Уткин оценил перспективы Тарасова в российской политике
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о том, способен ли полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в будущем стать политиком.
"В нынешней политике у Тарасова может получиться, в нормальной - нет. Потому что в политике, в принципе, умные люди нужны, а Дима Тарасов глупый, необразованный. Нельзя быть необразованным, но думать, что ты всё понимаешь", - сказал Уткин.
В октябре прошлого года Тарасов заявил о желании пойти в политику, чтобы повысить людям пенсии.
Контракт игрока с "Рубином" истекает по окончании сезона. Сейчас он восстанавливается после перелома ноги.
Не пропустите: Уткин рассказал, за какой клуб он болеет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Дибала рассказал о своём состоянии после коронавируса
-
Уткин оценил перспективы Тарасова в российской политике
-
"Барселона" определилась с ценой на Нето
-
Блаттер составил символическую сборную Европы всех времён. Яшин, Пике, Зидан и Роналду - в составе
-
1
Месси не попал в тройку лучших дриблёров Примеры в этом сезоне
-
"Андерлехт" хочет избавиться от Насри
-
"Милан" готовит предложение по защитнику "Ливерпуля"
-
ПСЖ перехватил трансферную цель "Челси" и "Барселоны"
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Фейеноорда"
-
"Реал" может продать шесть игроков, заработав более 120 миллионов евро
-
"Арсенал" сделал предложение по форварду "Валенсии"
-
Главные новости дня: 19 апреля
-
3
Суарес близок к возвращению в строй
-
"Манчестер Сити" согласовал трансфер латиноамериканского таланта
-
1
Облак, Алиссон и тер Штеген - в топ-3 лучших вратарей мира по версии FourFourTwo
-
2
Кркич высказался о возможном возвращении Хави в "Барселону"
-
"Челси" договорился с футболистами и тренерами о снижении зарплат
-
2
Фабрегас высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
"Манчестер Сити" провел успешные переговоры со Стерлингом о новом контракте
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20