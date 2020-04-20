Уткин оценил перспективы Тарасова в российской политике

Теги василий уткиндмитрий тарасоврубин

Уткин оценил перспективы Тарасова в российской политике

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о том, способен ли полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в будущем стать политиком.

"В нынешней политике у Тарасова может получиться, в нормальной - нет. Потому что в политике, в принципе, умные люди нужны, а Дима Тарасов глупый, необразованный. Нельзя быть необразованным, но думать, что ты всё понимаешь", - сказал Уткин.

В октябре прошлого года Тарасов заявил о желании пойти в политику, чтобы повысить людям пенсии.

Контракт игрока с "Рубином" истекает по окончании сезона. Сейчас он восстанавливается после перелома ноги.

Не пропустите: Уткин рассказал, за какой клуб он болеет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Блаттер составил символическую сборную Европы всех времён. Яшин, Пике, Зидан и Роналду - в составе

Блаттер составил символическую сборную Европы всех времён. Яшин, Пике, Зидан и Роналду - в составе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов