Уткин оценил победу сборной России над Саудовской Аравией

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Уткин оценил победу сборной России над Саудовской Аравией
Известный журналист Василий Уткин дал оценку победе сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче Чемпионата Мира-2018.

"Ребята, вы не забыли, что это Саудовская Аравия?.." – написал Уткин в своем твиттере.

Напомним, что во втором туре Россия сыграет с Египтом 19 июня.

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Группа B М О
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3 Перу 0 0
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2 Исландия 0 0
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4 Нигерия 0 0
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