Уткин оценил победу сборной России над Саудовской Аравией



Известный журналист Василий Уткин дал оценку победе сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в матче Чемпионата Мира-2018.

"Ребята, вы не забыли, что это Саудовская Аравия?.." – написал Уткин в своем твиттере.

Напомним, что во втором туре Россия сыграет с Египтом 19 июня.

Не пропустите: Канделаки назвала причину успеха России в стартовом матче ЧМ-2018. | http://soccernews.ru