Уткин оценил работу Слуцкого в роли комментатора
Фото: инстаграм Слуцкого
Журналист Василий Уткин отреагировал на работу наставника "Рубина" Леонида Слуцкого в роли комментатора.
Напомним, что вчера на Первом канале Слуцкий в паре с Романом Гутцайтом комментировал товарищескую игру между Россией и Болгарией (1:0). Также планируется, что Слуцкий отработает на двух матчах Евро-2020 - матче открытия и полуфинале.
"Когда меня в следующий раз спросят, кто лучший комментатор на данный момент (обычно просят назвать тройку), я, разумеется, снова назову первым Казанского, однако вторым, совершенно точно - Леонида Слуцкого.
У него просто нет времени этим чаще заниматься. И будем это уважать, ведь у него есть гораздо более интересная работа. Дальше мне видится большой разрыв", - написал Уткин в телеграм-канале.
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