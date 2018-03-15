Уткин оценил шансы российских клубов на выход в четвертьфинал Лиги Европы



Комментатор Василий Уткин считает, что ни один из российских клубов не сумеет против в четвертьфинал Лиги Европы.

"Я думаю, у ЦСКА и "Зенита" разумных шансов нет. Есть шанс только на чудо, которое всегда остается, но о котором невозможно рассуждать. Что касается "Зенита", то команда забила за три матча один, всего один гол. И то в конце, уже проиграв матч. Игра у "Зенита" не просматривается. Я просто не знаю, как можно предсказывать матч с участием "Зенита". Ход матча команды Манчини не может предсказать никто.

Я могу только надеяться, что, может быть, команда, наконец, порадует своих болельщиков результатом и игрой. А результат может быть хороший, потому что "РБ Лейпциг" не самый сильный соперник. Надеюсь, у "Зенита" получится не вымучить победу, а сыграть красиво.

В целом не верю в выход в четвертьфинал хоть одного российского клуба. Я думаю, мы все уже проиграли. Болельщикам "Локомотива" остается наблюдать за вылетом команды из Лиги Европы или из дома, или со стадиона, или в пабе. Ну, или проигнорировать данный матч. Это единственное, что остается делать болельщикам "Локомотива", – приводят слова Уткина российские СМИ.

Напомним, что в первых матчах "Локомотив" уступил на выезде "Атлетико" (0:3), ЦСКА дома проиграл "Лиону" (0:1), а "Зенит" в гостях был слабее "РБ Лейпциг" (1:2).

Не пропустите: Семин: "Локомотив" постарается не допустить ошибок, которые допустил в Мадриде". | http://soccernews.ru